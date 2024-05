Tragico incidente stradale nella Bergamasca: morta 26enne lecchese

È una 26enne originaria del Lecchese la giovane vittima del tragico incidente stradale avvenuto all'alba di questa mattina lungo la SS342 a Treviolo, nella vicina provincia di Bergamo. Il suo nome è Silvia Brambilla e nello schianto tra l'auto sulla quale viaggiava e un camion in panne, è rimasto ferito in modo grave anche il padre della giovane, ora ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII.

Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto poco dopo le 5 di martedì 28 maggio lungo l'asse interurbano di Treviolo. I soccorsi di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - sono intervenuti in codice rosso con due ambulanze e l'auto medica. Allertati anche carabinieri, polizia stradale e vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell'ordine, pare che la giovane viaggiasse in macchina lungo la diramazione A della statale 342 quando, nei pressi dello svincolo per Dalmine, si sarebbe scontrata contro un camion fermo in panne. L'autista avrebbe regolarmente segnalato la presenza del tir fermo a causa di un guasto, con il triangolo rosso. Dopo lo schianto, l’auto della lecchese è finita contro la protezione in cemento a lato della carreggiata. Immediata la chiamata al 112, ma per la 26enne non c'è stato purtroppo più nulla da fare. Troppo violento l'impatto. Nell'incidente è rimasto ferito in modo serio anche il padre, 57 anni.