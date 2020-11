Tragedia a Valgreghentino: ragazza di 19 anni perde la vita in un incidente

Tragedia nella tarda serata di domenica a Valgreghentino. Un incidente stradale avvenuto in Via Fratelli Kennedy, nella frazione di Villa San Carlo, è costato la vita a una ragazza di 19 anni.

Un ragazzo di 19 anni, neopatentato, era alla guida di una Ford Fiesta con a bordo anche due amici: la ragazza e un ragazzo di 20 anni. E in via Kennedy, il giovane ha perso il controllo dell'auto. Un impatto devastante contro un albero che non ha lasciato scampo alla giovane che sedeva sui sedili posteriori. In codice rosso all'ospedale di Lecco invece è finito il passeggero dell'auto mentre il conducente ha riportato lievi conseguenze.

L'allarme è stato dato intorno alle 23.30 di domenica, sul posto l'intervento delle ambulanze dei Volontari di Calolziocorte e del Soccorso Cisanese, con un'automedica in appoggio. Per la 19enne non c'è stato nulla da fare, i sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso.

Sulla scena dell'incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri e la Polizia stradale. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell'ordine.

