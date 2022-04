Incidente a Valgreghentino, soccorso giovane ciclista

Paura per un ciclista investito questa mattina, martedì 12 aprile, alle 7.45 a Valgreghentino. L'incidente è avvenuto in via Cristoforo Colombo, a poca distanza dall'ufficio postale. Ancora in fase di accertamento l'esatta dinamica dell'incidente stradale.

Ad avere la peggio il 17enne che stava viaggiando in sella alla propria bici. Dopo la chiamata al 112, i soccorsi sono intervenuti in codice giallo: sul posto l'ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio e i Carabinieri della Compagnia di Merate. Il giovane è stato trasferito all'ospedale Mandic di Merate sempre in codice giallo.