Incidente tra due auto e tre persone coinvolte, intervento dei soccorsi

Schianto tra due auto e tre persone ferite oggi pomeriggio a La Valletta Brianza. L'incidente è avvenuto alle 15.15 di mercoledì 21 gennaio, lungo la ex Strada statale 342, in località Bisciola. Dopo l'allarme alla centrale del 118 scattato in codice rosso, sul posto sono presto intervenute due ambulanze, allertati anche i vigili del fuoco di Lecco e i carabinieri della Compagnia di Merate.

Coinvolte nello schianto tre persone di 15, 47 e 50 anni

Stando alle prime informazioni a disposizione, sono rimaste coinvolte nel sinistro tre persone di 15, 47 e 50 anni. Dopo lo spavento iniziale le loro condizioni sono apparse meno gravi del previsto con l'intervento di soccorso che è proseguito in codice giallo e verde. Lo schianto ha provocato anche alcuni disagi e rallentamenti al traffico.