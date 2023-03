Cade in moto, giovane soccorsa a Valmadrera

Paura per una diciottenne caduta mentre viaggiava in moto questa mattina a Valmadrera. L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 8 in via Como. La giovane è rimasta ferita a seguito dell'impatto a terra ed è stata subito soccorsa. Una volta scattato l'allarme, sul posto si è portata l'ambulanza inviata in codice giallo dalla Centrale del 118.

Dopo le prime cure portate sul luogo del sinistro, la diciottenne è stata trasportata sempre in codice giallo all'ospedale. Allertati anche i carabinieri del comando di Lecco.