Doppio incidente nella notte a Valmadrera

Notte di super lavoro per i vigili del fuoco e i soccorsi in provincia di Lecco. Oltre allo schianto in Valsassina, ambulanze e pompieri erano dovuti intervenire in precedenza anche a Valmadrera a causa di due incidenti (per fortuna non gravi).

Il primo è avvenuto intorno alle 21.30 in via IV novembre dove un'auto ha perso il controllo finendo contro un muro. Dopo l'allarme sono intervenute sul posto due autopompe inviate da Lecco e Valmadrera che hanno favorito le operazioni di soccorso e messo in sicurezza l'area.

All'una di sabato 11 marzo nuovo intervento, questa volta in via Manzoni, per un incidente al quale è seguito un incendio della macchina: due autopompe sono intervenute da Valmadrera e Lecco per un'auto che, uscita di strada, è finita contro un muro e ha iniziato a fumare. La squadra di Valmadrera, dopo aver accertato non esserci feriti, ha messo in sicurezza la vettura.

Da segnalare, sempre nella tarda serata di ieri, venerdì 10 marzo, anche un intervento a Montevecchia in via Como per un rogo che ha bruciato alcune sterpi. Qui sono entrate in azione due squadre dal distaccamento di Merate con autopompa e modulo boschivo che hanno così spento fiamme e fumo divampati a lato della via.