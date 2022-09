Furgoncino resta incastrato nel sottopasso a lago all'ora di punta

Code e disagi questa mattina all'ora di punta tra Calolzio e Vercurago a causa di un furgoncino rimasto letteralmente incastrato nel sottopasso ferroviario di via Venezia, la tratta che collega il lungolago di Vercurago con la Lecco-Bergamo, risalendo dalla strada che costeggia l'oratorio.

L'insolito incidente è avvenuto poco prima delle ore 8 di mercoledì 14 settembre e nell'arco di un quarto d'ora, anche grazie al pronto intervento della Polizia locale di Vercurago e dei tecnici, il problema è stato risolto evitando così ulteriori problemi a un traffico che a quell'ora è già di per sè molto congestionato.

A rimanere bloccato è stato il furgoncino di un corriere (forse indirizzato in quel punto dal navigatore) superiore ai due metri di altezza. L'impatto e il successivo blocco con la parte superiore del sottopasso è stato inesorabile e nonostante le manovre, il conducente non è più riuscito a uscire con il mezzo dal sottopasso in modo autonomo. Fino all'arrivo degli aiuti.