Grave incidente auto moto sulla Lecco-Bergamo: soccorsi un giovane e una ragazzina

Un altro grave incidente lungo la Lecco-Bergamo, questa volta nel comune di Vercurago. Poco prima di mezzogiorno una moto e una macchina si sono scontrate in via Roma, all'altezza del civico 69. Ad avere la peggio le due persone che viaggiavano in sella alla motocicletta. Si tratta di un ragazzo di 20 anni e di una ragazzina di soli 13 anni, trasportati in codice rosso all'ospedale Manzoni di Lecco. I due giovani abiterebbero nella zona e le loro condizioni sarebbero molto serie.

Non appena scattato l'allarme, sul posto si sono subito portate l'ambulanza dei Volontari del soccorso di Calolzio e quella della Croce San Nicolò di Lecco, oltre alla Polizia locale di Vercurago e alle due vetture di Areu con il medico a bordo. Allertati anche i carabinieri.

Ancora da ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Sembra che la moto sulla quale viaggiavano il 20enne con al seguito la 13enne stesse viaggiando da Lecco in direzione Calolziocorte: a un tratto si sarebbe scontrata con una macchina che proveniva in direzione opposta, intenta a svoltare in via Verdi, una traversa in zona asilo.

Tremendo l'impatto tra i due veicoli: il giovane e la ragazzina sono sbalzati dalla moto cadendo poi rovinosamente a terra. Anche l'uomo (un 59enne) alla guida della macchina è rimasto a sua volta ferito e soccorso in codice giallo, ma le sue condizioni non sono gravi. Preoccupano invece quelle del giovane e della 13enne.