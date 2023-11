Incidente con auto ribaltata lungo la Lecco-Bergamo, traffico in tilt

Incidente con auto ribaltata lungo la Lecco-Bergamo a Vercurago: disagi e traffico in tilt fino a Calolziocorte. Il sinistro è avvenuto alle ore 6.45 di questa mattina, giovedì 23 novembre, al confine con il rione di Chiuso. L'allarme è scattato in codice giallo e sul posto si sono presto portati i soccorsi di Areu con l'ambulanza dei Volontari del soccorso di Calolzio, la polizia locale di Vercurago e i vigili del fuoco di Lecco. Allertati anche i carabinieri.

Le condizioni della persona alla guida, un uomo di 36 anni, fortunatamente non sarebbero gravi: le operazioni di soccorso sono infatti proseguite in codice verde e il paziente è stato poi trasferito all'ospedale Manzoni per ulteriori cure e accertamenti.

Molti invece i disagi alla viabilità della zona tra il Lecchese e la Valle San Martino, anche perché il sinistro è avvenuto in piena ora di punta. La circolazione è andata in grossa difficoltà non solo lungo la ex 639, ma anche nelle strade limitrofe con veicoli bloccati in coda fino alla frazione di Sala a Calolziocorte (vedi la foto sotto scattata alle 8.45).