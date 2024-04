Pedone travolto da una moto sulla Lecco-Bergamo: soccorso e trasferito in ospedale

Paura per una persona investita questa mattina sulle strisce pedonali davanti al comune di Vercurago. Si tratta di un uomo di 28 anni, travolto da una moto diretta a Lecco. Dopo essere stato soccorso, il pedone è stato trasportato in ospedale: le sue condizioni non sono gravi.

Ma andiamo con ordine. L'incidente stradale è avvenuto alle ore 7.30 di questa mattina, venerdì 5 aprile, lungo la Lecco-Bergamo. Un ragazzo di 25 anni che stava viaggiando in sella alla propria moto verso la città capoluogo, ha urtato il 28enne che stava attraversando via Roma, facendolo cadere a terra.

Il centauro si è fermato per prestare aiuto e in quel momento è giunto sul posto anche il comandante della Polizia locale di Vercurago appena entrato in servizio e operativo come ogni mattina proprio nei pressi del municipio. Lo stesso Rovagnati ha chiamato il 112.

Sul posto si sono presto portati in codice rosso i Volontari del soccorso di Calolziocorte e l'auto con il medico a bordo. Allertati anche i carabinieri. Il 28enne ferito - avrebbe riportato un trauma facciale a seguito della caduta a terra - è stato poi trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco in codice verde. Le sue condizioni sono quindi apparse fortunatamente meno gravi di quanto temuto all'inizio. Non ci sono stati particolari disagi alla viabilità, anche perchè le operazioni di soccorso e le verifiche del caso si sono svolte nella vicina area di sosta del marciapiede.