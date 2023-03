Incidente tra auto e moto lungo la Lecco-Bergamo, soccorsi in azione

Un altro schianto lungo la Lecco-Bergamo. Questa volta l'incidente si è verificato in via Roma a Vercurago, a poca distanza dal palazzo municipale. Ancora da chiarire l'esatta dinamica del sinistro che ha visto scontrarsi un'auto e una moto: coinvolti una donna di 22 anni e un uomo di 55.

Non appena scattato l'allarme, sul posto è presto arrivata in codice giallo l'ambulanza con a bordo l'equipaggio dei volontari del soccorso di Calolziocorte. Allertati anche i carabinieri. Dopo le prime cure portate sul luogo dell'incidente e la verifica dello stato di salute delle due persone coinvolte, l'intervento è poi proseguito con il trasporto in ospedale sempre in codice giallo.