Violento schianto tra un trattore e due auto: 4 persone soccorse, una è grave

Violento schianto tra un trattore e due automobili ieri sera lungo la strada Provinciale 62 a Ballabio. Nell'incidente stradale sono rimaste coinvolte quattro persone in modo serio, una delle quali ha riportato traumi e ferite molto gravi. Appena scattato l'allarme, poco prima delle 21 di martedì 22 novembre, sul posto si sono presto portati i soccorsi del 118, l'elicottero di Areu, la Polizia stradale e i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco con due autopompe.

Un uomo di 50 anni ha riportato un politrauma con trauma cranio-facciale commotivo, un trauma al bacino e agli arti inferiori, ed è stato trasferito in codice rosso all'opedale Niguarda di Milano. Un altro uomo di 65 anni ha invece riportato un trauma cranico commotivo, una ferita a un braccio ed è stato portato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di Como. Feriti anche un altro uomo di 34 anni e una donna, entrambi ricoverati in giallo al Manzoni di Lecco. L'impegnativo intervento di soccorso si è concluso ore 23.45.