È morto in sella alla sua amata moto: addio a Matteo Donchi

Fatale gli è stato l'amore per le due ruote. Matteo Donchi è il motociclista scomparso domenica 20 agosto a Garlate in un tragico incidente stradale. La moto era la sua grande passione, come testimonia il profilo Facebook su cui sono postate numerose sue immagini in sella. Purtroppo su quella moto Matteo Donchi, 47enne di Vimercate, ha trovato la morte.

Lo schianto fatale

L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30 lungo la strada che attraversa il paese, nei pressi della svolta per via Filippetta: uno schianto tra un'auto e la moto sulla quale viaggiava Matteo. Violento l'impatto e immediato l'intervento dei soccorsi inviati sul posto dalla centrale del 118 con l'ambulanza dei Volontari del soccorso di Calolziocorte e quella della Croce rossa di Lecco.

Sul luogo del sinistro anche i carabinieri della compagnia di Merate che, effettuati i rilievi, stanno ora cercando di ricostruire l'esatta dinamica dello scontro avvenuto lungo la tratta che collega Lecco con Olginate, già teatro di diversi incidenti in passato. Due persone di 33 e 34 anni sono state trasferite in codice giallo e in verde all'ospedale Manzoni, mentre per Matteo purtroppo non c’è stato nulla da fare.