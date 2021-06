Incidente sulla SS36, il traffico congestiona la Provinciale fra Abbadia e Mandello

Un ordinario pomeriggio di traffico intasato fra Abbadia e Mandello. Non fa quasi più notizia, considerata la frequenza con cui purtroppo capita, ma anche quest'oggi, martedì 22 giugno, la viabilità tra SS36 e SP72 sul lago ha subito pesanti contraccolpi, con diagi per centinaia di automobilisti.

Intorno alle 15.30, a causa di un incidente verificatosi sulla Strada Statale 36 nel tratto fra Abbadia e Mandello in direzione Sud (senza conseguenze per le persone coinvolte), lunghe code si sono formate dall'incrocio di Abbadia tra SP72 e SS36 e, a cascata, sulla Provinciale fino a Mandello, complici anche i numerosi incroci (uno su tutti, quello più annoso da sempre, nell'intersezione fra SP72 e Via per Novegolo).

In direzione Nord, invece, traffico intenso a causa dei lavori di Anas che prevedono il restringimento di carreggiata per il posizionamento delle nuove barriere spartitraffico.