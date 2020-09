Valsassina: finisce con l'auto nel fiume, senza scampo una donna di 89 anni

Una donna di 89 anni è morta questa mattina a Cortenova dopo essere finita con la propria auto nel Pioverna. Il forte impatto con il letto del torrente dopo un volo di circa 5 metri metri non ha lasciato scampo all'anziana alla guida. L'89enne stava viaggiando lungo via Trento nel Comune valsassinese quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto, ha perso il controllo del veicolo sfondando la barriera di protezione del ponte.

Immediato l'allarme al 118, sul posto si sono subito portati i soccorsi anche con l'elicottero, oltre ai Vigili del fuoco e alla Polizia Stradale. Ma per la donna alla guida non c'è stato purtroppo più nulla da fare.