Incidente di Vercurago: Nino Ingallina muore a 31 anni

L'incidente della notte scorsa a Vercurago è sfociato in tragedia. Non ce l'ha fatta uno dei ragazzi coinvolti nello schianto avvenuto nei pressi del semaforo in via Roma.

Nino Ingallina è spirato in ospedale nelle ore successive all'incidente. Il 31enne era giunto già in condizioni gravissime al Manzoni di Lecco e per lui non c'è stato niente da fare nonostante le cure prestate da soccorritori e medici.

Il giovane, originario di Palermo, era residente a Calolziocorte. Due degli altri tre occupanti dell'auto coinvolta nella carambola avvenuta intorno alle 2.30 rimangono in condizioni gravi.

Il sinistro in piena notte

L'incidente è avvenuto nella notte fra venerdì e sabato a Vercurago in prossimità del semaforo di via Roma. Un'auto, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, è finita fuori strada. Un urto violento, che ha provocato lesioni gravi ai quattro occupanti, tutti giovani: tre ragazzi di 22, 27 e 31 anni e una ragazza di 29.

Sul posto, attorno alle 2.30, si sono portati numerosi mezzi di soccorso: quattro ambulanze (Croce rossa di Galbiate, Soccorso Cisanese, Volontari di Calolzio), un'autoinfermieristica, un'automedica e due elicotteri decollati da Como e Sondrio. Presenti sulla scena carabinieri e vigili del fuoco con un mezzo Aps.

Complicate le operazioni per soccorrere il conducente e gli occupanti del veicolo. Due giovani sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, massima gravità, a Lecco, un terzo al San Gerardo in elicottero. Un altro occupante dell'auto, invece, è stato trasferito in codice giallo al Papa Giovanni di Bergamo. La strada è rimasta chiusa per alcune ore.