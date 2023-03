Moto contro mezzo agricolo, giovane centauro in gravi condizioni

Incidente coinvolge un mezzo agricolo e una moto nella serata di domenica a Verderio: ad avere la peggio è il 19enne in sella alla due ruote, che riporta serie conseguenze dopo la violenta caduta sull'asfalto.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 18 in via Grigna nel comune brianzolo: sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Croce rossa di Casatenovo, un'autoinfermieristica e i Carabinieri di Merate per gli accertamenti di rito e per ricostruire nei dettagli la dinamica dello scontro. Il giovane è stato trasportato in codice rosso in ospedale a Monza con fratture multiple agli arti e un trauma al bacino.

Pochi minuti più tardi, a Oggiono, un altro incidente tra due auto ha coinvolto diverse persone. Sul posto il personale dei Volontari di Calolzio e della Croce rossa di Valmadrera per prestare soccorso. Le condizioni degli occupanti non sarebbero gravi.