Incidente nella notte in Via Pasubio: scontro violento, auto si ribalta

Incidente nella notte lecchese, prima di mezzanotte: due automobili si sono scontrate in Via Pasubio, uno schianto violento che ha causato anche un ribaltamento.

Subito sono scattate le operazioni di soccorso: dalla centrale operativa di Areu sono state inviate due ambulanze, della Croce rossa di Lecco e della Croce San Nicolò, con l'appoggio di un'automedica. Quattro le persone coinvolte: una donna di 27 anni, due uomini di 33 e 49 anni e un bimbo di 8. Sono stati tutti soccorsi e accompagnati all'ospedale Manzoni di Lecco, dalle prime informazioni raccolte nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni.

Dal Comando dei Vigili del fuoco di Lecco è stata inviata un'autopompa per la rimozione dei mezzi incidentati. Allertate anche le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro, avvenuto in un incrocio regolato dal semaforo. Nella serata di giovedì si sono resi necessari altri tre interventi delicati per i pompieri.