Incidenti con la bici lungo le strade Lecchesi, soccorsi due ciclisti

Via Nuova per Esino

Doppio intervento dei soccorsi nella mattinata di oggi, domenica 6 giugno, lungo le strade lecchesi per due cadute con la bicicletta. Il primo incidente si è verificato alle ore 10.45 lungo via Provinciale a Garbagnate Monastero. Qui i soccorritori inviati dal 118 hanno dovuto prestare aiuto a un uomo di 50 anni, poi trasportato all'ospedale di Erve. Dopo un'iniziale allerta in codice giallo, il servizio di soccorso è proseguito in verde. L'uomo avrebbe dunque riportato delle ferite lievi.

Un secondo incidente stradale, più serio, è avvenuto alle 12.15 a Parlasco in via per Esino Nuova. In questo caso è stato soccorso un ciclista di 29 anni. Sul posto l'ambulanza del Soccorso di Introbio. Il paziente è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco.