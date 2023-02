Incidenti sulle piste da sci: l'elicottero vola ai Piani di Bobbio

Giornata di sole e bel tempo, "traffico" sulle piste di sci. Ai Piani di Bobbio non sono mancati gli infortuni.

Nel pomeriggio di sabato l'elicottero, decollato da Milano, ha raggiunto la località valsassinese per due volte. La prima alle 11.40 per soccorrere un uomo di 37 anni vittima di un infortunio in Valtorta. Necessario lo skibob per portarlo a valle, dove è stato successivamente trasportato in ospedale ma senza l'ausilio del velivolo. La donna è stata valutata in codice giallo.

Intorno alle 13.45 secondo intervento della squadra medica a bordo dell'elicottero a Bobbio per una 32enne: la donna è stata caricata e condotta al San Raffaele di Milano.