Doppio incidente con ciclisti coinvolti nella mattina di Pasquetta, soccorsi in azione

Doppio intervento dei soccorsi nella tarda mattinata di Pasquetta per prestare aiuto ad altrettanti ciclisti rimasti feriti in due distinti incidenti lungo le strade lecchesi. Entrambi gli allarmi sono scattati in codice giallo.

Il primo intervento degli operatori del 118 si è reso necessario a Olgiate Molgora in via Bagaggera, all'altezza del civico 4, alle ore 11.45. Un 59enne è rimasto ferito cadendo mentre viaggiava in sella alla propria bicicletta: le sue condizioni per fortuna non sarebbero risultate gravi ed è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Merate.

Poco più tardi, alle 12.30, un'ambulanza ha invece dovuto raggiungere Rovagnate - nel territorio comunale di La Valletta Brianza - per prestare aiuto a una persona di 53 anni. L'incidente stradale è avvenuto in via Malnido. A seguito delle contusioni e delle ferite riportate a seguito della caduta con la bici, il paziente è stato trasportato sempre in codice giallo al Mandic per le cure e gli accertamenti del caso.