Due incidenti distinti alla stessa ora lungo la Statale 36, deceduto un 56enne

Due incidenti distinti a una ventina di chilometri di distanza si sono verificati questa mattina poco prima delle 8 lungo la Statale 36 in provincia di Lecco. I Vigili del Fuoco, i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia Stradale, sono dovuti intervenire lungo la SS36 in direzione Nord (Sondrio) con più squadre per due incidenti avvenuti nel giro di pochi minuti.

Il primo incidente dall'esito tragico a Bellano

Il primo incidente si è verificato alle ore 7.40 all'altezza del Km 77 nel territorio di Bellano. Un uomo di 56 anni, alla guida della propria auto, ha purtroppo ha perso la vita. Ancora in corso le verifiche per capire l'esatta dinamica dell'accaduto. Inizialmente la situazione non era apparsa così grave, ma poi è sfociata in tragedia.

Il ribaltamento nell'attraversamento di Lecco: soccorsa anche una bambina di 11 anni, nessuno è grave

Il secondo schianto è avvenuto alle 7.45 all'uscita del tunnel di Lecco centro: qui sono rimaste coinvolte quattro auto di cui una si è ribaltata (vedi immagine sopra). I soccorsi sono prontamente intervenuti sul posto per prestare aiuto alle quattro persone rimaste ferite, per fortuna in modo non grave. Il codice da rosso è stato presto derubricato in verde. Tra i coinvolti anche una donna a una bambina di soli 11 anni che avrebbe solo riportato un grosso spavento. Il tunnel del San Martino è stato così momentaneamente chiuso anche per chi viaggiava da Abbadia a Lecco fino almeno alle 9.

