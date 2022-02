Mattinata nera per gli incidenti sul lavoro: doppio infortunio in Brianza

Doppio infortunio sul lavoro nella mattinata di mercoledì 2 febbraio. Il primo episodio intorno alle 6.30 a Sirone, in un capannone di via delle Paviglie: una donna di 51 anni ha subito un trauma al dito della mano, per lei trasporto in codice verde al Manzoni di Lecco a cura del personale della Croce Verde di Bosisio Parini.

Il secondo dopo le 8.30 a Casatenovo, in un'attività di Via d'Assisi: coinvolto un uomo di 57 anni. Sul posto la centrale operativa di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) ha inviato l'ambulanza dei Volontari di Vimercate e l'automedica.

Il lavoratore è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo: nell'infortunio ha subito un trauma alle dita della mano sinistra con parziale subamputazione.