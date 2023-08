Maltempo e incidenti: pianta su auto a Dervio, vettura in un canale a Sirone

Il maltempo di queste ore continua a causare danni, mentre una nuova allerta di colore rosso interessa il territorio sul fronte del rischio idrogeologico.

L'evento più grave è accaduto questa mattina, lunedì 28 agosto, intorno alle ore 9 in via Corte di Giustizia a Dervio: un albero è crollato sotto il peso di vento e pioggia e si è abbattuto su un'automobile parcheggiata nelle vicinanze. Per fortuna, al momento del crollo nessuna persona era presente nel veicolo, solo in parte danneggiato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento di Bellano.

Auto nel canale

Spavento tra Oggiono e Sirone, alle 12.40, per un'automobile finita fuori strada. Per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine la giovane automobilista ha perso il controllo del mezzo ritrovandosi con la vettura in un canale a fianco alla strada in una zona paludosa.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con autopompe da Lecco e da Valmadrera. La persona che si trovava al volante dell'auto, una 20enne, è stata estratta dall'abitacolo - minacciato dall'acqua alta - e non avrebbe riportato gravi conseguenze fisiche. I soccorritori dell'Sos Lurago l'hanno accompagnata in ospedale in codice verde.