Cade con la moto, donna trasportata in ospedale

Una donna è caduta con la moto nel primo pomeriggio di oggi, domenica, lungo la Strada statale 583 del Moregallo. L'impatto a terra è stato forte, così come lo spavento iniziale: i soccorsi del 118 sono subito scattati in codice rosso e sul posto (nel territorio comunale di Mandello del Lario, ma sulla sponda opposta del lago) si sono portate due ambulanze provenienti da Lecco. La motociclista, 46 anni, è stata poi trasportata in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco. Le sue condizioni sono quindi apparse meno gravi rispetto all'inizio: la paziente avrebbe riportato diverse contusioni e ferite.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un altro incidente stradale si è poi verificato un paio d'ore più tardi, verso le 15, a Calolziocorte lungo la Lecco-Bergamo. Qui lo scontro, avvenuto in corso Europa a due passi dal centro città, ha coinvolto due auto. L'intervento del 118 è stato attivato in codice giallo. Ferita in modo non grave una donna di 33 anni: i Volontari del Soccorso di Calolzio giunti prontamente sul posto hanno trasportato la paziente in ospedale a Merate in codice verde. In entrambi i casi è stata allertata anche la Polizia stradale.