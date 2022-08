Incidenti in montagna: un'altra domenica di fuoco per il Soccorso alpino

Come accade ormai con puntualità nei giorni festivi di questa calda estate, anche nell'ultima domenica sono stati numerosi gli interventi del Soccorso alpino.

Tre uscite si sono concentrate sulla Grigna Settentrionale e hanno visto protagonisti i tecnici della Stazione della Valsassina Valvarrone, XIX Delegazione Lariana, in collaborazione con l'elisoccorso di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza.

Via vai aereo in Grignone

Il primo intervento alle 11.15 per un escursionista di 41 anni di Lecco che ha riportato una ferita al volto mentre si trovava nella zona tra il bivacco Merlini e il rifugio Brioschi. L'elicottero decollato da Milano lo ha accompagnato all'ospedale Manzoni in codice verde.

Poco dopo, alle 12.20 sempre in Grigna, zona del Passo del Galivazzo nei pressi del Monte Pilastro, territorio del comune di Esino Lario: un uomo di 61 anni di Milano è caduto e ha riportato la sospetta frattura di un polso.

L'ultimo intervento sempre nel pomeriggio, alle 14.30, nella zona del rifugio Brioschi, per il recupero di un escursionista 29enne con una sospetta lesione a una caviglia che non gli permetteva di rientrare. L'equipaggio dell'elicottero lo ha trasportato in ospedale a Cantù.

Da segnalare anche l'intervento di sabato all'Alpe della Rasga, nel comune di Premana, per un uomo residente in zona che si era fatto male a una spalla.

I consigli del Soccorso alpino

Il caldo è devastante: fioccano incidenti e malori sulle nostre montagne riconducibili alle condizioni climatiche avverse. In questi giorni si sconsigliano fatiche in quota, o quanto meno si ricordano le regoli basilari da seguire per scongiurare conseguenze negative. Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardia, attraverso i propri canali, ha rinnovato il decalogo del comportamento in montagna.