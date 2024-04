Incidenti e rientro domenicale: traffico in tilt sulle strade lecchesi

Una ormai ordinaria domenica di incidenti e traffico congestionato sulle strade del Lecchese. Sono diversi i sinistri verificatisi nel pomeriggio del 7 aprile, in cui una mole considerevole di veicoli si è mossa da una parte all'altra della provincia.

A Mandello alcune motociclette si sono tamponate fra loro causando il ferimento di tre persone, mentre a Oliveto Lario intorno alle 17 si è reso necessario l'intervento dei soccorritori per un'auto che, dopo avere sbandato, è andata a sbattere a lato della carreggiata: al volante una donna di 42 anni che è stata soccorsa in codice verde dagli operatori sanitari. Sul posto anche le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

SS36: circolazione a rilento verso sud

Sulla Strada Statale 36 un sinistro è accaduto in direzione Nord a Gaggio di Nibionno. Al momento non risulterebbero feriti. Situazione traffico critica nel tardo pomeriggio di domenica in direzione sud: le prime code si sono formate nel tunnel di Lecco, intorno alle 18 il traffico scorre a rilento fin dopo Costa Masnaga.