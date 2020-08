Spaccio di droga nell'Oggionese, summit in Prefettura per le contromisure

"Summit" in Prefettura a Lecco per definire le azioni da intraprendere contro l'allarme spaccio di stupefacenti nell'Oggionese. La riunione - presieduta dal viceprefetto vicario Laura Maria Motolese - si è svolta questa mattina nella sede di via Promessi Sposi ed è stata convocata a seguito della richiesta del presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Oggionese che si è fatto portavoce delle preoccupazioni degli amministratori locali per la presenza nei rispettivi territori del fenomeno dello spaccio di droga.

Le autorità, civili e militari, presenti all'incontro

All'incontro di oggi hanno preso parte il Questore, Alfredo D'Agostino, il Comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, Igor Infante, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Paolo Cussotto, il Presidente della Conferenza e Sindaco di Molteno Giuseppe Chiarella e gli Amministratori dei Comuni di Castello Brianza, Bosisio Parini, Cesana Brianza, Colle Brianza, Sirone, Nibionno (nonché Presidente della Provincia di Lecco, Claudio Usuelli), Rogeno, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Garbagnate Monastero e Oggiono.

«In un clima di piena collaborazione e reciproco riconoscimento per il lavoro finora svolto - ha fatto sapere la Prefettura - l’incontro è stato una proficua occasione di approfondimento e di confronto sulla complessità del fenomeno, sia nelle adiacenze di contesti urbani che nelle aree boschive, sui risultati dell'attività di contrasto costantemente svolta dalle Forze di polizia, anche negli ultimi mesi, nonché sulla necessità di apprestare una risposta sinergica tanto sul piano repressivo e di controllo del territorio, quanto su quello sociale e preventivo».

La proposta del Questore

Fra le iniziative esaminate, i sindaci presenti hanno espresso vivo apprezzamento per la proposta di attivare, da parte del Questore, un tavolo tecnico esteso alla partecipazione delle Polizie Locali, per pianificare e coordinare operativamente l’attività di contrasto, nei rispettivi ambiti di competenza.

Al termine dell’incontro è stata condivisa l’opportunità che il confronto rimanga aperto, con l’assunzione dell’impegno reciproco a un aggiornamento periodico, finalizzato a modulare costantemente la risposta istituzionale e ad elaborare progettualità concrete di carattere sistematico.