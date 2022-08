Incrodati in Grignetta, in volo l'elicottero per il recupero

Vanno in difficoltà sulla Cresta Segantini e rimangono bloccati. Intervento degli uomini del Soccorso alpino e delle squadre Saf (Speleo alpino fluviale) dei Vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 3 agosto, per soccorrere due persone incrodate in Grignetta.

Sono stati inviati mezzi e socorritori sia da terra sia per via aerea tramite il reparto volo di Malpensa e a bordo dell'elicottero Drago SAw 109.

L'intervento urgente di soccorso è stato contrassegnato da un codice giallo, dunque di media gravità, ed è terminato alle 19.40. Le due persone sono state raggiunte e portate in zona sicura, senza conseguenze.

Il video dell'intervento