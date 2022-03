Tragedia sul Legnone: aperto un fascicolo per omicidio colposo. Disposta l'autopsia

Proseguono le indagini sulla tragedia del Legnone. Riavvolgiamo brevemente il nastro: nella tarda mattinata di mercoledì 16 marzo un jet Aermacchi M346 si è schiantato sulla montagna lecchese, la più alta del nostro territorio, e l'incidente è costato la vita al pilota Dave Ashley, britannico di 49 anni che ha fatto parte della Raf (Royal Air Force). Salvo per miracolo, invece, il torinese d'adozione Giampaolo Goattin. La causa del disastro aereo è da ricercare in un'avaria sul mezzo prodotto dalla Leonardo Spa, che ha già istituito una prima commissione d'inchiesta, ma altrettanto sarà fatto a breve con una seconda.

Aperto il fascicolo: omicidio colposo

Nel frattempo la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo contro ignoti per i reati di disastro aviatorio colposo, lesioni ed omicidio colposo. “Le investigazioni sono volte ad accertare le effettive cause e responsabilità del predetto incidente, nel corso del quale ha perso la vita uno dei piloti a bordo”, spiega una nota diffusa dall'Arma dei Carabinieri, titolare delle indagini.

Ciò che resta del velivolo è stato posto sotto sequestro, come da prassi, e, date le condizioni dei luoghi, sono attualmente in fase di studio le modalità più consone per procedere con il recupero in sicurezza dello stesso, anche al fine di metterlo a disposizione di un consulente che la Procura è in procinto di nominare. Proprio a questo propositp sono stati presi contatti con personale qualificato dell'Aeronautica Militare, “il quale ha manifestato piena collaborazione”.

Infine, nella giornata di giovedì è stata disposta l'autopsia sulla salma del deceduto. L'incarico al medico legale officiato verrà formalizzato nella giornata di domani, venerdì 18 marzo.

Chi era Dave Ashley

Pilota collaudatore, Ashley era stato formatore della Royal air force (Raf) e tre anni fa dovette rinunciare alla carriera militare a causa di un grave incidente aereo avvenuto in Qatar che gli aveva causato delle gravi ferite. Dopo aver inizialmente cambiato vita, fondando la Ashley Property Group, azienda attiva nel settore immobiliare, insieme alla moglie, aveva seguito il corso di collaudatore e formatore proprio per poter riallacciare il filo con il volo; durante gli anni passati nell'esercito di Sua Maestà aveva istruito i piloti di caccia. Grande sportivo, sposato, lascia la consorte Heather e due figli adolescenti.

Salvo per miracolo, dicevamo, il compagno di viaggio Giampaolo Goattin, 53enne veronese trapiantato a Torino. Condotto all'ospedale "Niguarda" di Milano, non è in pericolo di vita. A salvargliela è stato l'atterraggio su uno sperone di roccia a poca distanza dal punto d'impatto dell'Aermacchi M346. Goattin è stato nell'Aeronautica dal 1986 al 2007, quindi è diventato collaudatore dell'Aermacchi, poi diventata Leonardo Spa. Nel 2002 è stato il primo pilota non americano insignito del titolo "Flight commander of the year" e nel corso del servizio prestato al 56° stormo Luke Air Force Base, in Arizona, negli Stati Uniti, ha ottenuto anche il premio Top Gun per il tiro "aria suolo".

Le ricerche e le indagini

Saranno i tecnici a dover indicare le ragioni che hanno portato all'incidente mortale. Già istituita una duplice commissione d'inchiesta: una è stata formata dalla stessa Leonardo, azienda che ha prodotto l'aereo schiantatosi sul Legnone e si è pronunciata nel pomeriggio attraverso una nota stampa, dopo aver inviato al campo base di Colico gli ispettori; la seconda commissione, invece, sarà nominata dall'Ispettorato della Sicurezza del volo dell'Aeronautica miliare.

Dopo un impegnativo intervento di soccorso e recupero durato diverse ore, i Carabinieri del comando provinciale di Lecco, e il procuratore della Repubblica Ezio Domenico Basso hanno stilato una prima ricostruzione ufficiale dell'accaduto. “Il velivolo della società Leonado spa - divisione velivoli, è caduto in località Valorga, nella zona sopra il comune di Colico. Il velivolo era partito alle 11.14 dall'aereoporto civile di Varese Venegono alle ore 11.14 di oggi, mercoledì 16 marzo, per un volo di addestramento condotto dal pilota collaudatore Giampaolo Goattin, 53 torinese, e dal pilota di addestramento britannico Dave Ashley, 50 anni, par cause ancora in corso di accertamento, ha perso il contatto radio con la torre di controllo, precipando sul monte Legnone”, si legge in una nota stampa.

Immediate le ricerche, portate avanti dai carabinieri di Colico, dalla squadra di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sondrio, dai Vigili del Fuoco, dal personale del 118 e dai tecnici del Soccorso alpino e speleologico, XIX Delegazione Lariana - Stazione di Valsassina e Valvarrone. L'intervento ha consentito di prestare aiuto al pilota italiano Oltre una decina i tecnici del Soccorso Alpino in azione sul posto (nelle foto) con l’elisoccorso di Areu. Le indagini per chiarire l'esatta dinamica e le cause dell'incidente aereo, dirette e coordinate dalla Procura di Lecco, sono state affidate ai militari del Comando provinciale di Lecco.