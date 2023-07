Violento impatto in moto contro un'auto: muore 35enne

Tragedia in Veneto: in un incidente in moto ha perso la vita Giorgio Violato, 35enne residente nel comune di Rubano. Come riportano i nostri colleghi di PadovaToday, la sua due ruote si è scontrata con un'auto condotta da una donna di 43 anni residente in provincia di Lecco.

L'incidente è avvenuto nella località patavina fra venerdì e sabato, poco dopo la mezzanotte. All'altezza del civico 55 di via Mazzini la Ducati Monster condotta da Violato si è scontrata con una Mercedes guidata da una donna 43enne residente in provincia di Lecco. L'impatto è stato devastante ed è avvenuto di fronte a numerosi testimoni che hanno subito chiamato i numeri d'emergenza. La strada è stata inibita al traffico per diverse ore, mentre i sanitari del Suem hanno cercato invano di rianimare il motociclista; alla fine non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Nel frattempo i mezzi coinvolti, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati sequestrati. Indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.