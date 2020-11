«Lavoriamo al di là delle nostre forze e risorse, senza lasciare indietro nessuno»

Ricorderete certamente Sabina Baggioli, infermiera del reparto di Rianimazione dell'ospedale "Manzoni" di Lecco che a inizio marzo diffuse un toccante messaggio su Facebook in cui descriveva la situazione in cui, sia lei che i suoi colleghi, erano improvvisamente piombati a causa della pandemia di Covid-19. Non sono passati che otto mesi da allora, in mezzo c'è stata una stagione estiva tutto sommato tranquilla, ma oggi il nosocomio di via dell'Eremo sta accogliendo centinaia di pazienti che stanno manifestando sintomi gravi o comunque di seria entità. Nonostante ciò, guardando anche oltre i nostri confini, l'onda anomala del negazionismo sembra ingrossarsi ancora, mettendo incredibilmente in dubbio gli enormi sforzi fatti all'interno delle strutture sanitarie.

Vista dall'interno, una situazione comprensibilmente intollerabile. Ecco, quindi, che Sabina Baggioli è tornata a "imbracciare" il telefono per scrivere da quello che in tanti hanno chiamato il fronte della guerra sanitaria: