Cade e si fa male a una caviglia sotto Sambrosera: escursionista soccorso

Intervento nei boschi valmadreresi nel pomeriggio di mercoledì 26 gennaio. Intorno alle 13.15 i volontari del Soccorso Alpino hanno raggiunto un uomo di 56 anni, caduto lungo il sentiero mentre stava rientrando, in fase di discesa e con alcuni compagni di escursione, in località Sambrosera. Al lavoro i membri della Stazione del Triangolo Lariano, XIX Delegazione Cnsas - Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

Frattura alla caviglia?

L’uomo, come riferito da fonti del Cnsas, ha riportato un trauma a una caviglia, una sospetta frattura, di conseguenza i suoi compagni di escursione hanno scelto di chiedere aiuto. La centrale ha mandato sul posto una squadra composta da quattro tecnici: l’infortunato è stato condizionato e portato a valle, attraverso il bosco, con la barella portantina, fino all’ambulanza. Infine, è stato portato in ospedale in codice verde grazie al supporto dei volontari della Croce Verde di Bosisio Parini.