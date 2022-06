Infortuni sul lavoro, due quarantenni finiscono in ospedale

Il venerdì mattina nel Lecchese si è aperto con due infortuni sul lavoro, per fortuna dalle conseguenze meno gravi di quanto preventivato in un primo momento.

Intorno alle 7.50 la centrale operativa di Areu ha inviato a Nibionno l'ambulanza dell'Sos Lurago d'Erba per l'incidente in un impianto produttivo di via Cadorna che ha coinvolto un 40enne. L'uomo è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Erba, per lui conseguenze minime.

Più serio, invece, l'infortunio occorso a un 42enne in un'azienda che produce reti metalliche a Vercurago, in via Fiume Brembo. L'uomo ha subito infatti un trauma lombare, in suo soccorso è giunto un equipaggio dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte: i sanitari lo hanno immobilizzato e trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo. Allertati per i rilievi del caso anche i Carabinieri del comando provinciale e Ats Brianza.