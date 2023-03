Infortunio sul lavoro a Valmadrera, i soccorsi arrivano d'urgenza

Serio infortunio sul lavoro a Valmadrera. Intorno alle 16.30 di giovedì 9 marzo la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per quanto avvenuto in un'azienda di via Roma: un operaio di 51 anni è stato raggiunto in codice rosso dai volontari della Croce San Nicolò di Lecco e da un'automedica fatta pervenire dell'ospedale Manzoni di Lecco.

I soccorsi a Valmadrera

Serie le lesioni riscontrate sul colpo dell'uomo: sono state trovate delle policontusioni su arti e torace che, una volta stabilizzato, hanno reso necessario il trasferimento del 51enne presso il nosocomio della città capoluogo. Una volta arrivato in via dell'Eremo l'operaio è stato ricoverato in codice giallo. Sul caso indagano i carabinieri lecchesi, inviati in loco insieme ai pompieri e ai tecnici di Ats della Brianza, come da prassi quando si parla d'incidenti che avvengono sul lavoro.