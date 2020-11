Infortunio sul lavoro a Oggiono, 45enne trasportato in ospedale

Infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di oggi, venerdì, a Oggiono. I soccorsi del 118 sono dovuti intervenire in codice giallo per prestare aiuto a un uomo di 45 anni rimasto ferito in via Lazzaretto. Allertati anche l'Ats Brianza e i Carabinieri della Compagnia di Merate.

Le condizioni del paziente non sarebbero per fortuna risultate gravi. Il lavoratore è stato trasportato in ospedale a Lecco dove gli è stato riscontrato un trauma a una gamba.

Poco più tardi, alle 13, un altro equipaggio della Croce Verde di Bosisio ha invece dovuto raggiungere un impianto lavorativo di Costa Masnaga per prestare aiuto a una persona. Anche qui a rimanere ferito - a segutio di una caduta - è stato un uomo di 45 anni. Dopo l'allerta in giallo l'intervento è proseguito in codice verde.