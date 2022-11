Infortunio sul lavoro a Cassago: 66enne finisce in ospedale

Grosso spavento in un impianto lavorativo di Cassago Brianza nella tarda mattinata di oggi, lunedì 28 novembre. Un uomo di 66 anni si è infortunato a seguito di un incidente.

Erano circa le 11.50 quando è scattata la chiamata alla centrale operativa di Areu (Agenzia regionale emergenze urgenza): sul posto, mobilitate in codice rosso, sono stati inviati dalla centrale una squadra dei Volontari di Calolziocorte e un'automedica.

Il lavoratore è stato così immobilizzato e caricato a bordo per il trasporto all'ospedale Manzoni di Lecco, dove prima delle 13 è stato ricevuto in codice giallo. Nell'incidente il 66enne ha rimediato traumi alla schiena e al volto. Informati per l'episodio, come vuole la prassi nei casi di infortunio sul lavoro, i Carabinieri di Merate e i tecnici di Ats Brianza.