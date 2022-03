Infortunio sul lavoro al Bione: donna ricoverata in ospedale

Nuovo infortunio sul lavoro a Lecco. Nel corso della mattinata di martedì 22 marzo una donna di 49 anni è stata soccorsa a causa delle ferite rimediate mentre era al lavoro in un mollificio di via Overijse, nel pieno della zona industriale che si trova nella zona del Bione. Intorno alle ore 10.30 i volontari della Croce San Nicolò di Lecco sono stati chiamati a intervenire in favore dell'operaia, la quale sarebbe rimasta incastrata con un arto superiore in un macchinario.

Sul posto, oltre ai volontari, si è portato anche il personale sanitario a bordo di un'automedica, oltre a una volante della Polizia di Stato che dovrà eseguire le indagini del caso insieme agli ispettori del lavoro che fanno capo ad Ats Brianza. La donna, nel frattempo, è stata trasferita in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco.