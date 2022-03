Si fa male in un'azienda meccanica: 50enne finisce in ospedale

Nuovo infortunio sul lavoro a Lecco. Dopo quello avvenuto nella mattinata di martedì, anche oggi, mercoledì 23, il personale sanitario è stato chiamato a intervenire all'interno di un'azienda di Lecco. Nello specifico, i Volontari del Soccorso di Calolziocorte hanno raggiunto via Goito intorno alle 7.20 per l'infortunio occorso a un operaio 50enne, impegnato in un'impresa attiva nel settore meccanico, stabilizzato e trasferito all'ospedale "Manzoni" di Lecco.

Giunto presso il nosocomio di via dell'Eremo, l'uomo è stato ricoverato in codice giallo. Allertati, come da prassi, gli ispettori del lavoro di Ats Brianza per valutare l'eventuale attribuzione di responsabiltà.