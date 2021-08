Infortunio durante l'amichevole Casatese-Calcio Lecco, Pirola finisce in ospedale

Il difensore dei brianzoli, 23 anni, ha la peggio in un contrasto fortuito con Mastroianni: trauma al costato e trasporto al Mandic di Merate in codice giallo

Si sono vissuti attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi a Casatenovo, al campo sportivo comunale, dove è andata in scena l'amichevole fra la Casatese, formazione di Serie D, e la Calcio Lecco di mister Mauro Zironelli.

A metà del secondo tempo, durante un normale contrasto di gioco, il difensore dei brianzoli classe 1998 Filippo Pirola ha subito un duro colpo scontrandosi con il centravanti bluceleste Ferdinando Mastroianni. Pirola è rimasto a terra dolorante e la gravità dell'infortunio è parsa subito chiara: a bordo campo sono così intervenuti i volontari della Croce Bianca di Merate, coadiuvati dall'automedica.

I soccorsi sono stati mobilitati in codice rosso: il 23enne ha subito un colpo fortuito al petto che ha interessato il costato. Le sue condizioni, per fortuna, sono parse meno gravi del previsto, ed è stato lo stesso ragazzo a rassicurare i genitori, accorsi al campo. Il trasporto in ospedale, al Mandic di Merate con un trauma emitorace, è avvenuto in codice giallo. Per la cronaca, la partita è terminata con il punteggio di 1-1.