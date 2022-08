Cade vicino al rifugio San Grato e si fa male: 53enne soccorsa

Disavventura per una donna nel primo pomeriggio di sabato 13 agosto. Intorno alle ore 13 la centrale operativa di Soreu ha contattato i pompieri lecchesi per permettere l'invio di una squadra di soccorritori nella zona del rifugio San Grato, che si trova nell'omonima località della frazione Vendrogno di Bellano: la 53enne è rovinata a terra lungo la strada e, infortunatasi a un arto inferiore, non è più riuscita a proseguire.

I soccorsi

Dal locale Distaccamento volontario è stata inviata una squadra in jeep, che, insieme agli operatori del Soccorso Bellanese, ha recuperato la stessa e, mediante l'utilizzo dell'ambulanza, l'ha tarsferita in ospedale: la donna è stata ricevuta in Pronto soccorso e qui l'è stato assegnato un codice verde.