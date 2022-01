Infortunio sulla neve, necessario l'intervento dei soccorsi a Bobbio

Incidente sulle piste da sci dei Piani di Bobbio nel primo pomeriggio di oggi, domenica 2 gennaio. L'infortunio si è verificato alle ore 14.30 e l'allarme è scattato in codice giallo con pronto intervento dei soccorsi sulle nevi dell'impianto sportivo valsassinese.

Sul posto, insieme all'intervento dello skibob, si è portato anche l'equipaggio della Croce Rossa di Balisio. Due le persone rimaste ferite a seguito della caduta sulla neve: si tratta di un ragazzo di 19 anni e di una donna di 43, trasportati in ospedale sempre in codice giallo. Poco più tardi è stato dato un ulteriore allarme (sempre in codice giallo) per un altro infortunio sempre sulla pista da sci situata nel territorio comunale di Barzio.