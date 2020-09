Colico. Cade da un ponteggio, operaio in gravi condizioni

Infortunio sul lavoro a Colico, uomo in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto intorno alle 13 di oggi, lunedì 21 settembre, e ha coinvolto un operaio di 45 anni vittima di una caduta. L'uomo si trovava al lavoro su un ponteggio di un cantiere quando, per cause ancora da accertare, ha perso l'equilibrio ed è precipitato al suolo.

Sul posto sono intervenute l'ambulanza della Croce rossa di Colico e un'automedica, più la Polizia locale per i referti dell'incidente. Allertati anche, come vuole la prassi in questi casi, Ats Brianza e i Carabinieri del Comando di Lecco.

L'uomo, nella caduta, ha picchiato la testa e ha riportato un trauma cranico (e un sospetto trauma toracico). È stato trasportato in ospedale in codice rosso.