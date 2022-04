Infortunio sul Due Mani, elicottero in azione per soccorrere una 49enne

Elisoccorso in azione per prestare aiuto a un'escursionista infortunatasi e trovatosi in difficoltà sul Due Mani, montagna nel territorio comunale di Ballabio. L'allarme al 118 è scattato alle ore 11.45 di oggi, domenica 10 aprile, e l'intervento di soccorso è scattato in codice giallo.

Sul posto si sono presto portati i tecnici del Soccorso Alpino (Cnsas di Barzio) e l'elisoccorso di Areu decollato da Bergamo. L'incidente, che ha visto suo malgrado protagonista una donna di 49 anni, è avvenuto in una zona impervia e nel momento in cui stiamo scrivendo (ore 13) l'intervento è ancora in corso.