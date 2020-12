Si fa male mentre lavora in un bosco: elisoccorso 67enne

Elicottero in azione a Tremenico, nel comune di Valvarrone, nella mattinata di oggi, giovedì, per soccorrere un uomo di 67 anni vittima di un infortunio.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata alle 10.30: in via Caduti di guerra è stato inviato subito l'elisoccorso alzatosi in volo da Sondrio, allertati anche i Carabinieri del Comando di Lecco.

Scarne ancora le informazioni riguardanti l'esatta dinamica dell'accaduto, ma da una prima ricostruzione l'uomo si sarebbe ferito mentre era intento a compiere attività agricole in una zona boschiva. Il 67enne ha rimediato un infortunio alla gamba ed è stato trasportato all'ospedale Manzoni a Lecco in codice giallo.