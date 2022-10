Infortunata sul Sentiero delle Foppe, 25enne trasportata a valle

Vittima di una caduta, una ragazza di 25 anni ha rimediato un trauma che le ha impedito di proseguire la propria discesa dalla Grignetta, all'altezza del Sentiero delle Foppe.

L'allarme è scattato intorno alle 17 di domenica e ha visto intervenire squadre del Soccorso alpino e Saf (Speleo alpino fluviale) dei Vigili del fuoco.

La ragazza è stata così individuata e raggiunta e stabilizzata per il trasporto a valle, per fortuna in condizioni non preoccupanti (le è stato attribuito un codice verde). L'intervento di soccorso è terminato nel buio della serata di domenica.