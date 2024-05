Soccorsi al lavoro a Nibionno. Intorno alle 7.30 di venerdì 10 maggio un giovane di 28 anni è stato raggiunto da mezzi e volontari mentre era al lavoro all'interno di un'azienda di via Monte Grappa: la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto i sanitari di Sos Lurago d'Erba e un'automedica, allertando anche i carabinieri e Ats della Brianza, come da prassi per questo tipo d'incidenti in ambito lavorativo.

Il giovane, stabilizzato dalle squadre di soccorso, è stato quindi trasportato - in codice giallo - presso l'ospedale Manzoni di Lecco per accertamenti, ricovero e cure.