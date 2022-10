Costa Masnaga: si fa male sul lavoro, 43enne finisce in ospedale

Infortunio sul lavoro nel cuore della Brianza lecchese. Qualche minuto prima delle 15 di mercoledì 12 ottobre la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato i volontari della Croce Verde di Bosisio Parini in via Luigi Cadorna a Costa Masnaga per prestare soccorso in favore di un 43enne infortunatosi mentre era al lavoro di un'azienda attiva nel settore tessile. Al lavoro anche il personale giunto a bordo di un'autoinfermieristica e i carabinieri, oltre agli ispettori di Ats della Brianza.

Stando a quanto riferito l'uomo, soccorso in codice rosso, ha rimediato un trauma cranico e per questo motivo è stato portato in codice giallo presso l'ospedale "Alessandro Manzoni" di Lecco, dov'è stato sottoposto agli esami di rito.