Colpito al volto mentre è sul lavoro: operaio trasferito in ospedale

Infortunio sul lavoro, nel pomeriggio di martedì 18 agosto, a Lomagna. Poco prima delle ore 14 un operaio di 53 anni è stato colpito al volto mentre si trovava nell'azienda di via Giotto e, per questo, è stato raggiunto dal personale di soccorso della Croce Bianca di Merate: allertati da una chiamata al numero unico per le emergenze (112, Nue), i volontari hanno riscontrato una ferita lacero contusa al naso ai danni dell'uomo, che è stato conseguentemente trasferito presso l'ospedale "San Gerardo" di Monza in codice giallo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto si è recata anche un'automedica, mentre sono stati allertati i carabinieri della Compagnia di Merate e gli ispettori dell'Ats della Brianza.