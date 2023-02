Si fa male sul lavoro in Brianza: 60enne soccorso in elicottero

Infortunio sul lavoro nella Brianza lecchese. Poco dopo le 14 da Via delle Pavigie è arrivata l'allerta al Nue - Numero unico per le emergenze (112): un operaio di 60 anni si è ferito, procurandosi un trauma cranico commotivo con ferita lacero-contusa ed è stato necessario mandare sul posto varie squadre di soccorritori: in loco sono giunti i volontari di Lariosoccorso, un'autoinfermieristica e anche un elicottero fatto decollare dalla base di Villa Guardia (Como).

Una volta stabilizzato, l'operaio è stato trasferito presso l'ospedale Manzoni di Lecco: arrivato in ambulanza presso il pronto soccorso di via dell'Eremo, è stato ricoverato in codice giallo e sottoposto alle cure del caso.